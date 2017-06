Wi-Drive périphérique de stockage externe pour les voyages

Le nouvel iPad 3 avec ses nouvelles fonctionnalités, y compris Retina Display pourrait exiger un périphérique de stockage externe, en particulier les modèles avec 16 Go d’espace mémoire.

Le dispositif du dernier Apple permet aux développeurs d’ajouter de meilleurs graphismes à leurs applications. Ce qui se traduit par une utilisation assez importante de l’espace de stockage disponible sur ce dispositif. Par conséquent les utilisateurs n’auront plus la possibilité d’ajouter davantage d’applications.

Comment pouvez-vous préparer votre gadget pour un long voyage? Des services de protection qui pourraient être d’une grande aide pour tout le monde? Voyons comment répondre à ces questions ci-dessous.

icloud

Bien sûr, vous pouvez utiliser icloud et créer d’autres espaces de stockage en ligne. Cependant un tel service nécessite une certaine fiabilité de votre connexion réseau.

Les nouveaux utilisateurs Apple iPad rencontrent divers problèmes avec leurs connexions de toute façon. Vous avez sûrement entendu parler de la question Wi-Fi, des problèmes de surchauffe d’iPad 3.

Wi-Drive périphérique de stockage externe pour iPad 3

Un périphérique de stockage externe

Il ya une autre solution, une connexion Wi-Drive publiée par Kingston.

Ce dispositif de flash n’est pas trop grand (environ la taille d’un iPhone 4), mais assez cher. Le lecteur 16 Go coûte près de 80 $, et le modèle 32 Go est presque à 140 $.

Les fichiers peuvent être transférés à partir de Mac ou de PC à une connexion Wi-Drive un autoradio GPS via un câble USB.

Les utilisateurs qui ont installé une connexion Wi-Drive application sur leur iPad 3 sont en mesure de voir des films et vidéos dans cette application. Car le flux des films à partir de périphérique de stockage externe à l’iOS gadget sans fil au sein de 30-50 pieds (il peut être trouvé à travers une connexion Wi-Fi paramètres sous forme de réseau ou Wi-Fi extender du routeur). La vie de la batterie dure environ 4 heures.

Vous devez utiliser FAT32 pour reformater Wi-Drive.



Application Wi-Drive pour iPad

Cette application ne prend pas en charge tous les formats de fichiers. Elle peut lire les MP3, WAV, AAC, MP4, MOV, M4V. Elle peut visualiser les photos PNG, BMP, JPEG / JPG. Elle peut afficher les fichiers Word, Excel, PowerPoint, les documents PDF.

L’application Wi-Drive est gratuite à télécharger sur iTunes. Votre iPad doit exécuter iOS 4.2 ou version ultérieure. Vous ne serez pas en mesure d’accéder aux fichiers stockés sur le Wi-Drive lecteur flash sans cette application.